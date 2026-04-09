व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंका ईरान का 10 बिंदुओं का प्रस्ताव

लेविट ने कहा कि ईरान ने शुरुआत में 10 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया, जो गंभीर और स्वीकार्य नहीं था। इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और राष्ट्रपति के साथ ही उनकी नेगोसिएशन टीम ने इस प्रस्ताव को सचमुच कूड़ेदान में फेंक दिया था। उन्होंने मीडिया से यह आग्रह किया कि ऐसी किसी भी बात को आगे न बढ़ाया जाए, जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

.@PressSec: "The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded... many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With @POTUS'… pic.twitter.com/6tvdqeJTpj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 8, 2026 व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की चाहतों की सूची को किसी समझौते के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा समझौता ही करेंगे, जो अमेरिकी जनता के हित में होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की चाहतों की सूची को किसी समझौते के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा समझौता ही करेंगे, जो अमेरिकी जनता के हित में होगा।

ट्रंप की ईरान को धमकी अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए कहा कि असली समझौता होने तक खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्ण समझौता नहीं हुआ तो पहले से भी ज्यादा हमले होंगे।

गौरतलब है कि इजराइल के लेबनान पर हमले में 254 लोगों की मौत हो गई जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस घातक हमले के बाद सीजफायर पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है।

edited by : Nrapendra Gupta