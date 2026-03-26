ट्रंप बोले- ईरान करना चाहता है समझौता, लेकिन डर रहा; अमेरिका जीत के करीब

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक 8 युद्ध सुलझा चुका है और एक और युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि वह समझौता करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहने से डर रहा है। ईरान डील करना चाहता है, लेकिन उन्हें डर है कि उनके अपने लोग उन्हें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे।'

ईरान में कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने दावा किया कि मौजूदा हालात में ईरान में कोई भी सर्वोच्च पद संभालना नहीं चाहता यानी कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता क्योंकि नेताओं को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ईरान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई देश का प्रमुख बनने से इतना डरे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका कई युद्धों को खत्म कर चुका है और अब ईरान के मामले में भी सफलता की ओर बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। सैन्य कार्रवाई, हमलों और शीर्ष नेताओं की मौत के बाद ईरान की राजनीतिक स्थिति काफी अस्थिर बनी हुई है, जिससे सत्ता को लेकर अनिश्चितता और डर का माहौल है।

edited by : Nrapendra Gupta