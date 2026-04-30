Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:07 IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:09 IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान से हलचल तेज कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर लिखा कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है।
ईरान के साथ वार्ता में जारी गतिरोध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर ईरानी ठिकानों पर फिर से बमबारी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच 'अनिश्चितकालीन' युद्धविराम पर सहमति बनी हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। Axios की रिपोर्ट में दो अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
बताया गया है कि ट्रंप को गुरुवार को CENTCOM कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर इस नए प्लान की ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के समय से संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति या तो शांति वार्ता में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए या युद्ध खत्म करने से पहले “अंतिम प्रहार” करने के लिए बड़े सैन्य अभियान पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
क्या है CENTCOM का प्लान?
सूत्रों के मुताबिक, CENTCOM जिस योजना पर विचार कर रहा है, उसमें ईरान पर “छोटे लेकिन बेहद प्रभावी” हमलों की एक श्रृंखला शामिल है। इन हमलों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, ताकि तेहरान पर दबाव बनाकर उसे बातचीत की मेज पर लाया जा सके। अमेरिकी सेना को उम्मीद है कि लगातार हमलों के दबाव में ईरान परमाणु मुद्दे पर अधिक लचीलापन दिखा सकता है और शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है।
हालांकि, ट्रंप पहले भी ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के तहत नागरिकों के लिए जरूरी ढांचों पर हमला करना प्रतिबंधित है। Edited by : Sudhir Sharma
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