Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ईरान का दावा- 'बुशहर में गिराया अमेरिकी विमान', भड़का अमेरिका; क्या खटाई में पड़ेगा 60 दिनों का युद्धविराम?

Advertiesment
Iran US war
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (10:58 IST) Updated Date: Fri, 29 May 2026 (11:06 IST)
google-news
US Iran Middle East Tension : मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने 4 जहाजों पर चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। उसने बुशहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी किया दावा किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है।
 

क्या है ईरान का दावा?

ईरान के सरकारी टीवी ने जम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगस्तानी के हवाले से दावा किया कि ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियों ने शुक्रवार तड़के बुशहर प्रांत के जम इलाके में एक अमेरिकी विमान को मार गिराया गया है।
 

अमेरिका ने किया क्या कहा?

यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि ईरानी सेना ने बुशहर के पास एक अमेरिकी विमान को मार गिराया। यह पूरी तरह गलत। इस पोस्‍ट में कहा गया है कि कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया था। सभी अमेरिकी हवाई संपत्तियां सुरक्षित हैं।
इस बीच अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच प्रस्तावित 60 दिनों के युद्धविराम समझौते की अंतिम मंजूरी अधर में लटक गई है।
 
इससे पहले दावा किया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान 60 दिन के संघर्षविराम समझौते पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। ट्रंप ने समझौते पर फैसला लेने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रोकटोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री माइंस हटानी होंगी और जहाजों से टोल नहीं लिया जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: पुणे में जहरीली शराब पीने से 13 की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels