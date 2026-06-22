80 मिनट की अमेरिका-ईरान वार्ता के बाद फिर बढ़ा तनाव, ट्रंप की धमकी पर ईरान का कड़ा जवाब; संयुक्त फोटो सेशन भी रद्द

Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (08:21 IST)
Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (08:32 IST)
क्या है वार्ता पर पाकिस्तान और कतर का दावा?
अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता मात्र 80 मिनट में खत्म। पाकिस्तान और कतर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा- अमेरिका और ईरान में फाइनल डील पर रोडमैप को लेकर सहमति बनी। लेबनान को लेकर डिकॉम्प्लेक्शन सेल पर सहमति बनी। दोनों पक्ष हाईलेवल कमेटी बनाने पर सहमत। चीफ नेगोशिएटर कमेटी को रिपोर्ट करेंगे।
ट्रंप की ईरान को धमकी
शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर हमले की धमकी दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ईरान को तुरंत लेबनान में अपने सहयोगी समूहों को परेशानी पैदा करने से रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ईरान पर फिर से बहुत कड़ा हमला करेंगे, जैसा हमने पिछले सप्ताह किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्ती से। ट्रंप की धमकी के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया।
ईरान का पलटवार
ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद एक बार फिर से टकराव के आसार नजर आने लगे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते
हुए कहा कि इस्लामिक गणराज्य को धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी सशस्त्र सेनाएं उन्हें अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी दबाव की नीति पहले भी सफल नहीं हुई और आगे भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
नहीं हुआ संयुक्त फोटो सेशन
ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, वार्ता शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के बीच हाथ मिलाने और संयुक्त तस्वीर लेने की योजना बनाई गई थी। बहरहाल ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने नाराजगी जताते हुए अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित संयुक्त फोटो सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया।
edited by : Nrapendra Gupta
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