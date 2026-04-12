21 घंटे चली US-Iran वार्ता फेल, जेडी वेंस बोले– ईरान ने ठुकराया फाइनल ऑफर, बढ़ सकता है युद्ध

US-Iran Talks Fail : अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक इस्लामाबाद में चली चर्चा बेनतीजा समाप्त हो गई। अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि बातचीत का कोई हल नहीं निकल सका। हम वापस अमेरिका लौट रहे हैं।

वेंस ने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी। वह समझौते के लिए तैयार नहीं है। डील ना होना ईरान के लिए ज्यादा बुरा है। हम अच्छी नीयत से आए थे। हमने ईरान को अच्छा और फायनल ऑफर दिया।





अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि हम काफी फ्लेक्सिबल थे, हम काफी एडजस्टिंग थे। राष्ट्रपति ने हमसे कहा - आपको अच्छी नीयत से यहां आना होगा और डील करने की पूरी कोशिश करनी होगी। हमने वही किया। बदकिस्मती से हम कोई प्रगति नहीं कर पाए।





पाकिस्तान पर क्या बोले वेंस US के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत में जो भी कमियां थीं, वे पाकिस्तान की वजह से नहीं थीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सच में हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की ताकि वे इस गैप को कम कर सकें और एक डील कर सकें।

क्या बोला ईरान? इस बीच ईरान की ओर से भी बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिकी की मांगों की वजह से दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ। हम कोई भी शर्ते मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका बातचीत से हटने का बहाना ढूंढ रहा था।





पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वेंस ने किया तो ईरान दल का प्रतिनिधित्व ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ कर रहे थे। बातचीत के विफल होने से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी युद्ध के और तेज होने की आशंका है।

edited by : Nrapendra Gupta