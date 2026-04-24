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अमेरिका और ईरान में हार्मुज पर कंट्रोल की जंग, ट्रंप को युद्ध खत्म करने की जल्दी नहीं, क्या बोला ईरान?

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (08:30 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (08:49 IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच हार्मुज पर जंग तेज होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हार्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है और वे ईरान के तेल राजस्व को रोकने के लिए इसे बंद रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द युद्ध खत्म करने के लिए बैचेन नहीं है। इस पर ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और विदेश मंत्री ने ईरान की एकता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, डील नहीं हुई तो ईरान को तबाह कर देंगे। समझौता अमेरिका के हिसाब से होगा। ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ चल रही बातचीत अभी भी लंबी खिंच रही है। ईरान के पास अब कम समय बचा है।

उन्होंने कहा कि समझौते के बाद ही हार्मुज खुलेगा। वह ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार नहीं कर रहे हैं और ऐसे हथियारों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए।
 
पश्चिम एशिया संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें ब्रेक दिया। मैं सबसे अच्छी डील करना चाहता हूं। मैं अभी डील कर सकता हूं। क्या आपको पता है कि अगर मैं अभी चला जाता, तो हमें जबरदस्त कामयाबी मिलती। उन्हें इसे फिर से बनाने में 20 साल लग जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि यह हमेशा रहे... मैं जो कर रहा हूं, आपको यह नहीं बता सकता। यह बहुत जल्दी हो जाएगा। 
 
उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट खोल देंगे। अभी, हमने इसे बंद कर रखा है। स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है... उन्होंने इसे 3 दिन पहले खोल दिया होता। वे हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि वे स्ट्रेट खोलने के लिए राजी हो जाएंगे। मेरे अलावा मेरे सभी लोग खुश थे। मैंने कहा अगर हम स्ट्रेट खोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वे हर दिन 500 मिलियन डॉलर कमाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वे इस मामले को सुलझाने तक हर दिन 500 मिलियन डॉलर कमाएं। इसलिए मैंने ही इसे बंद रखा है। यह तब खुलेगा जब वे कोई डील करेंगे या कुछ और होगा जो बहुत पॉजिटिव होगा।
 

ईरान ने भी किया पलटवार

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरान की एकता से दुश्मन कमजोर हुआ। ईरान के खिलाफ प्रोपोगेंडा फेल हुआ। दुश्मन के इरादे सफल नहीं होने देंगे।
 
ईरान के विदेश मंत्री ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, इजराइल की आतंकवादी हत्याओं की विफलता इस बात से झलकती है कि ईरान की राज्य संस्थाएं किस प्रकार एकता, उद्देश्य और अनुशासन के साथ काम करना जारी रखती हैं। युद्ध का मैदान और कूटनीति, एक ही युद्ध के पूर्णतः समन्वित मोर्चे हैं। ईरानी पहले से कहीं अधिक एकजुट हैं।
 

महंगा हुआ कच्चा तेल

अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर नाकेबंद कर रखी है जबकि ईरान भी हार्मुज पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वजह से हार्मुज में तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस वजह से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड 105.8 और WTI क्रूड 96.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी क्रूड ऑइल के दाम 107.7 डॉलर प्रति बैरल है।
edited by : Nrapendra Gupta

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