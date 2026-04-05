जंग होगी भीषण, डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान ने कहा- खुलेंगे नर्क के दरवाजे, कुवैत के बिजली-पानी प्लांट पर ड्रोन हमले

खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को 'बड़े सरप्राइज' की चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी युद्ध रणनीति योजना के अनुसार जारी है। इस बीच, कुवैत ने पुष्टि की है कि उसके हवाई क्षेत्र में ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया गया है।

ईरान का 'बड़ा सरप्राइज' और अमेरिका को चुनौती ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास एक 'विशिष्ट टारगेट बैंक' तैयार है। समाचार एजेंसी 'फ़ार्स' के मुताबिक अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पुलों को निशाना बनाने की धमकी को 'हास्यास्पद' करार दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का टारगेट बैंक गलत है और अमेरिकी सैन्य अभियान, जिसमें उसके युद्धक विमानों का नुकसान शामिल है, पूरी तरह विफल रहा है।





एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास अमेरिका और इजरायल के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, जिसके लिए बस थोड़े समय का इंतजार है। ईरान ने जोर देकर कहा कि उसने असममित युद्ध (Asymmetric Warfare) के जरिए दुश्मन को थकाने की कला सीख ली है और अमेरिका की 'त्वरित और आसान हमले' की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई है।

कुवैत के बिजली और पानी के प्लांट निशाना क्षेत्रीय तनाव की आग अब पड़ोसी देशों तक फैल रही है। कुवैत सेना के मुताबिक: ईरानी ड्रोनों ने कुवैत के दो बिजली और जल अलवणीकरण Desalination) संयंत्रों पर हमला किया। इस हमले में दो बिजली उत्पादन इकाइयां ठप हो गई हैं और भारी भौतिक नुकसान हुआ है। कुवैत सिटी में एक सरकारी इमारत पर भी ड्रोन से हमला किया गया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम : बरपेगा कहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय खत्म हो रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर बरपेगा। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने इस अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया है। जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने ट्रंप की चेतावनी को "बेबस, घबराहट से भरा और मूर्खतापूर्ण कदम" बताया है।

खुल जाएंगे नर्क के दरवाजे ईरानी सैन्य कमान ने स्पष्ट किया है कि यदि हमले तेज हुए, तो वे क्षेत्र में अमेरिकी बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचे और इजरायल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। जनरल अलीआबादी ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी आक्रामकता नहीं रोकी, तो ईरान 'नर्क के दरवाजे' खोल देगा। Edited by : Sudhir Sharma