Israel Iran War video : USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी Qader मिसाइल, इजराइल ने तेहरान के सबमरीन सेंटर को किया तबाह, ट्रंप का बड़ा फैसला- 2,000 सैनिक रवाना

Iranian Navy Cruise Missiles Strike USS Abraham Lincolnhttps://t.co/DLE5rJdZyy pic.twitter.com/T3hRYOCmfT — Fars News Agency (@EnglishFars) March 25, 2026

मिडिल ईस्ट में युद्ध को करीब 26 दिन हो चुके हैं और शांति के प्रस्ताव की खबरों के बीच यह आग भीषण रूप लेती जा रही है। एक ओर ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर हमले का दावा किया है तो दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनडुब्बी विकास केंद्र को निशाना बनाया है।इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्पों को खुला रखते हुए हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिकी बेड़ा जैसे ही उनकी मिसाइल प्रणालियों की जद में आएगा, उस पर और भी घातक हमले किए जाएंगे।