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Israel Iran War video : USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने दागी Qader मिसाइल, इजराइल ने तेहरान के सबमरीन सेंटर को किया तबाह, ट्रंप का बड़ा फैसला- 2,000 सैनिक रवाना

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US-Israel-Iran War Live Updates
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:10 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (18:30 IST)
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मिडिल ईस्ट में युद्ध को करीब 26 दिन हो चुके हैं और शांति के प्रस्ताव की खबरों के बीच यह आग भीषण रूप लेती जा रही है। एक ओर ईरान ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर हमले का दावा किया है तो दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनडुब्बी विकास केंद्र को निशाना बनाया है।
इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्पों को खुला रखते हुए हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं।  ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिकी बेड़ा जैसे ही उनकी मिसाइल प्रणालियों की जद में आएगा, उस पर और भी घातक हमले किए जाएंगे।
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USS अब्राहम लिंकन' पर दागीं मिसाइलें

ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान की नौसेना ने अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए 'कादर' (Qader) क्रूज मिसाइलें दागी हैं।  ईरानी नौसेना प्रमुख शहरम ईरानी ने बयान दिया कि इन हमलों के बाद अमेरिकी बेड़े को अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर होना पड़ा।
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2,000 और अमेरिकी सैनिक रवाना

पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2,000 सैनिकों को तत्काल मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया है।  ये सैनिक पहले से तैनात 4,500 नौसैनिकों (Marines) के साथ जुड़ेंगे। इससे कुल अतिरिक्त कुमुक लगभग 7,000 पहुंच जाएगी। हालांकि इनकी सटीक लोकेशन सीक्रेट रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें ईरान के खार्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों के करीब तैनात किया जा सकता है।
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इस्फहान में पनडुब्बी केंद्र को इजराइल ने किया तबाह

इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने दावा किया है कि उनकी वायुसेना ने ईरान के इस्फहान स्थित 'अंडरवॉटर रिसर्च सेंटर' को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यह केंद्र ईरान का इकलौता ऐसा ठिकाना था जहां नौसेना के लिए पनडुब्बियों और उनके सपोर्ट सिस्टम का डिजाइन और विकास किया जाता था। इस केंद्र में 'मानवरहित जहाजों'  का निर्माण भी होता था। इसका इस्तेमाल ईरान क्षेत्रीय युद्धों में करता रहा है। Edited by : Sudhir Sharma

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