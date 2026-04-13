Blockade : US Navy की नाकेबंदी के बीच क्या सुरक्षित हैं भारतीय जहाज? ईरान का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना अब होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए ईरान के बंदरगाहों तक समुद्री पहुंच को ब्लॉक करेगी। यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, यह नाकेबंदी सोमवार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे) से लागू हो गई है। इसके तहत ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी जहाजों पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।





अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने के बाद बड़ा सैन्य कदम उठाया गया है। US ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई और बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इधर ईरान ने कहा कि भारतीय जहाजों को कोई परेशानी नहीं होगी। उनसे किसती तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। भारत के करीब 15 जहाज अभी फंसे हुए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आता है, तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए वही तरीका इस्तेमाल होगा, जिससे समुद्र में ड्रग तस्करों के जहाज रोके जाते हैं यानी तेजी और सख्ती से। CENTCOM ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगी, खासकर वे जहाज जो ईरान के तटीय क्षेत्रों-अरब सागर और ओमान की खाड़ी-का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अमेरिका ने यह साफ किया है कि यह पूर्ण नाकेबंदी नहीं है। अन्य देशों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सामान्य समुद्री मार्ग खुले रहेंगे।

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होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले भारतीय जहाजों पर भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फतहली ने कहा कि भारतीय जहाजों के लिए, आप जानते हैं कि भारत सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम भारतीय जहाजों के लिए अच्छी तैयारी चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने भारत को दोस्त माने जाने वाले पांच देशों में से एक बताया है।

ईरान ने कहा- भारतीय जहाज सुरक्षित भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के एम्बेसडर डॉ. मोहम्मद फतहली ने कहा कि मैं सभी भारतीय लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मानना ​​है कि उन्होंने दिखाया है कि वे मुश्किल समय में सच में भरोसेमंद और दयालु साथी हैं। मैं इस मुश्किल समय में सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉ. मोहम्मद फतहली ने कहा कि युद्ध से पहले, होर्मुज स्ट्रेट खुला था।





उन्होंने हम पर 12 दिनों तक हमला किया और उसके बाद उन्होंने सीज़फ़ायर मान लिया। उन्होंने घोषणा की कि हम बातचीत की टेबल पर हैं। उसके बाद उन्होंने हम पर हमला किया। उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों पर हमला किया। यह स्ट्रेट हमारा टेरिटोरियल वॉटर है। Edited by : Sudhir Sharma