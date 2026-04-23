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हार्मुज संकट के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, US नेवी के सेक्रेटरी जॉन फेलन का इस्तीफा

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (08:46 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (08:53 IST)
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अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब पेंटागन ने US नेवी के सेक्रेटरी जॉन फेलन के अचानक इस्तीफे का ऐलान किया। इस्तीफे के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। ईरान से युद्ध के खतरे और हार्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी के बीच फेलन के इस्तीफे को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
 
पेंटागन ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि फेलन तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि फेलन प्रशासन छोड़ रहे हैं और उन्होंने नौसेना विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
 
इस्तीफे से पहले फेलन ने वाशिंगटन डीसी में नौसेना के वार्षिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में नाविकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित किया था। उन्होंने पत्रकारों से अपने एजेंडे पर भी चर्चा की थी।

अमेरिका वर्तमान में ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (Operation Epic Fury) चला रहा है। हार्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े जहाजों को रोक रही है। ऐसे समय में नौसेना के शीर्ष अधिकारी का जाना ऑपरेशन की निरंतरता पर सवाल खड़ा कर सकता है।
 
फेलन का इस्तीफा रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को बर्खास्त किए जाने के कुछ हफ्तों बाद हुआ है। वे ट्रंप के चुनाव अभियान के प्रमुख दानदाताओं में से एक थे।
 
रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पिछले दिनों सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को बर्खास्त कर दिया था। हेगसेथ ने पिछले साल पद संभालने के बाद से कई वरिष्ठ जनरलों, एडमिरलों और रक्षा नेताओं को हटाया है।
edited by : Nrapendra Gupta

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