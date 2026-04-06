पायलट को बचाने में फूंक दिए 2,000 करोड़ के विमान, ईरान में नेवी सील टीम के सफल मिशन की कहानी

ईरान के जैग्रोस पहाड़ों में फंसे अपने F-15E पायलट का रेस्क्यू किया है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली नेवी सील टीम पाकिस्तान के ऐबटाबाद में 2011 में ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के लिए भी जानी जाती है। पायलट को बचाने के मिशन में सैकड़ों विशेष सैनिकों के साथ ही कई लड़ाकू विमान भी शामिल थे।

ईरान की ओर से भी लगातार फायरिंग के बीच अमेरिका अपने पायलट को सुरक्षित बचाने में सफल रहा। कुवैत के अमेरिकी एयरफोर्स के अस्पताल पायलट को भर्ती कराया गया है।

क्या था पायलट का संदेश पायलट ने रेडियो संदेश में कहा कि 'ईश्वर की शक्ति।' यह संदेश स्पष्‍ट नहीं था और ट्रैनिंग का हिस्सा नहीं था। इससे भ्रम फैल गया। यह आशंका भी जताई गई कि यह संदेश ईरान की किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। बाद में एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि असल में संदेश 'भगवान अच्छा है' था। जांच के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि पायलट जीवित है और सुरक्षित है।

कैसे किया गया पायलट का रेस्क्यू ईरान में लड़ाकू विमान क्रेश होने के बाद एक पायलट का तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया जबकि दूसरा पायलट पैराशूट की मदद से क्रैश साइट से दूर चला गया। उसने फ्लाइंग सूट के सिग्नल और लोकेशन सूट के सिग्नल स्विच ऑफ कर दिए। ईरानी सेना भी पायलट को तलाश रही थी। उस पर 55 लाख का ईनाम भी घोषित किया गया था। इस बीच CIA ने दावा किया कि हमने पायलट खोज लिया है। इससे ईरान का ध्यान भटका। इस बीच पायलट की सही लोकेशन पता की गई। इसके बाद अमेरिका ने ईरान में अपने 3 विमानों को नष्‍ट कर दिया और अमेरिकी जेट्‍स और सील कमांडों की मदद से पायलट को निकाल लिया गया।

मिशन पूरा होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट के बचाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने इसे बेहद साहसी और जोखिम भरा मिशन बताया। उन्होंने कहा कि बचाए गए अधिकारी अब पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यह ऑपरेशन कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू का हिस्सा था। इस अभियान में कोई अमेरिकी न तो मारा गया और न ही घायल हुआ।

edited by : Nrapendra Gupta