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आखिर इस्फहान ही क्यों बना निशाना? 900KG बम से मची तबाही, डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया धमाके का वीडियो

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US strike Isfahan Bunker Buster Bombs
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (17:11 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (17:20 IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने ईरान के इस्फ़हान शहर स्थित एक विशाल गोला-बारूद डिपो को निशाना बनाते हुए 2,000 पाउंड (लगभग 907 किलोग्राम) के घातक 'बंकर-बस्टर' बमों से हमला किया है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिवसीय युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी क्षेत्र में बमबारी की थी। अमेरिका को संदेह है कि ईरान ने अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यहां जमीन के नीचे सुरक्षित कर रखा है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक भीषण विस्फोट का वीडियो शेयर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार  यह वीडियो केंद्रीय ईरानी शहर के बाहरी इलाके में किए गए अमेरिकी हमले का है।
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धमाकों से दहला इस्फ़हान

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग के विशाल गोले और उसके बाद होने वाले सिलसिलेवार 'सेकेंडरी धमाके' देखे जा सकते हैं। इस तरह के विस्फोट आमतौर पर तब होते हैं जब आग गोला-बारूद के भंडार तक पहुंच जाती है। नासा (NASA) के फायर-ट्रैकिंग सैटेलाइट्स के आंकड़ों के अनुसार ये धमाके माउंट सोफ़ेह के पास हुए हैं, जिसे ईरानी सेना का एक प्रमुख ठिकाना माना जाता है। हालांकि, ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस हमले की पुष्टि नहीं की है।

हथियारों के जखीरे को नष्ट करने की कोशिश

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले में 'बड़ी संख्या में बंकर बस्टर या पेनिट्रेटर मूनिशन्स (आर-पार भेदने वाले हथियारों)' का इस्तेमाल किया गया था। इस स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य वहां मौजूद मिसाइलों, रॉकेटों और अन्य विस्फोटक हथियारों के जखीरे को पूरी तरह नष्ट करना था।

आखिर इस्फ़हान ही क्यों बना निशाना?

इस्फ़हान ईरान का एक रणनीतिक केंद्र है, जहां कई सैन्य ठिकाने और रक्षा उद्योग स्थित हैं। यह शहर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ईरान के तीन प्रमुख यूरेनियम संवर्धन (uranium enrichment) केंद्रों में से एक है।

 सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा

जून 2025 के युद्ध से ठीक पहले की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि तेहरान ने बड़ी मात्रा में यूरेनियम इस्फ़हान शिफ्ट किया है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस प्लियाडेस नियो सैटेलाइट की तस्वीरों में 9 जून, 2025 को 18 नीले कंटेनरों से लदा एक ट्रक इस्फ़हान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र की सुरंग में जाते हुए देखा गया था। 
 

ईरान का होर्मज पर टोल टैक्स का फैसला

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का फैसला किया है। ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना होर्मुज के रणनीतिक समुद्री गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के उपाय करती है। समिति ने इजराइल और अमेरिका के जहाजों की होर्मुज में एंट्री बैन कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसे में यहां जहाजों से टोल लेने की सूरत में ईरान को एक बड़ी कमाई इससे हो सकती है। Edited by: Sudhir Sharma 

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