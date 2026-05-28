Publish Date: Thu, 28 May 2026 (09:33 IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 (09:44 IST)
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान ने हॉर्मुज इलाके में एक अमेरिकी कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए चार ड्रोन भेजे थे। अमेरिकी सेना ने इन्हें रास्ते में ही मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान की एक दूसरी ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट पर भी हमला कर दिया।
अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के पास स्थित ईरान के रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पूर्वी इलाके में तीन धमाके किए। इसके बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया।
क्या बोली अमेरिकी सेना?
अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा, 'प्रिसीजन स्ट्राइक्स सीधे मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी जहाजों पर की गईं जो समुद्री माइंस लगाने की कोशिश कर रहे थे. यह ऑपरेशन अमेरिकी सैनिकों को आसन्न खतरे से बचाने के लिए किया गया।'
ईरान ने भी किया पलटवार
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमले के जवाब में उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया है जहां से बंदर अब्बास पर हमले किए गए थे। दावा किया जा रहा है कि यह एयरबेस कुवैत में है।
लेबनान पर इजराइल का हमला
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने भी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान की बीच युद्ध होता है तो इजराइल भी लेबनान में सीजफायर तोड़ देगा।
edited by : Nrapendra Gupta
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