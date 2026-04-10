Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अमेरिकी युद्धपोतों को हथियारों से लैस किया जा रहा, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं, बातचीत से पहले ट्रंप की चेतावनी

जहाज में भर रहे गोला-बारूद, बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

Advertiesment
Trump Claims Victory Over Iran
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (23:50 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (23:54 IST)
google-news
ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध में 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है और कुछ ही घंटों में इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल होंगें। इस बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में बातचीत विफल रहती है तो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को हथियारों से लैस किया जा रहा है। 
ALSO READ: भारत सुपर पॉवर नहीं, कनेक्टर पॉवर है, आखिर क्या हैं इसके मायने

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा 

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरानियों को शायद यह एहसास नहीं है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया से थोड़े समय के लिए जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई और दांव नहीं है। आज वे सिर्फ इसलिए जिंदा हैं ताकि बातचीत कर सकें! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।  उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी लोग लड़ने के मुकाबले, 'फेक न्यूज़ मीडिया' और 'पब्लिक रिलेशन्स' को संभालने में ज्यादा माहिर हैं!
ALSO READ: What is zombie drug : आखिर क्या है भारत में जॉम्बी वायरस का सच, युवाओं के वायरल वीडियोज से मचा हड़कंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि  ईरानियों को शायद यह समझ नहीं आ रहा कि उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है, सिवाय अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल कर दुनिया पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाने के। वे आज सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्हें बातचीत करनी है। 
 
ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो हम अपने सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम हो जाती है, तो जंगी जहाजों को गोला-बारूद मुहैया कराना और युद्ध फिर से शुरू करना। 
ALSO READ: अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बीच 1600 करोड़ का अमेरिकी 'सुपर-ड्रोन' लापता, क्या है कोड 7700 का रहस्य

होर्मुज टोल टैक्स का प्लान

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलने की योजना बनाई है। इसमें बताया गया है कि ईरान प्रति बैरल तेल पर 1 डॉलर  टैक्स या प्रति जहाज 15 लाख से 20 लाख डॉलर तक टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार ईरान यह टोल क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) या चीनी युआन में मांग रहा है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके। उसका कहना है कि इस कमाई का उपयोग युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (23:50 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (23:54 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

MP : 23 घंटे की जंग हार गया मासूम भागीरथ, रेस्क्यू जारी रहा, लेकिन जिंदगी नहीं बच सकी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels