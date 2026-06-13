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Muharram 2026: कब से शुरू हो रहा है मोहर्रम मास, जानें सही डेट

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A photo providing information about Muharram, the first month of the Islamic calendar
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (16:55 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (17:03 IST)
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Muharram Month 2026: इस्लाम धर्म में मोहर्रम वर्ष का पहला महीना माना जाता है और इसे अत्यंत पवित्र एवं सम्मानित महीनों में शामिल किया गया है। मोहर्रम केवल इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह त्याग, बलिदान, सत्य और इंसाफ की याद दिलाने वाला महीना भी है। विशेष रूप से मोहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे यौम-ए-आशूरा (Ashura) कहा जाता है, का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। 
 
इतिहास के अनुसार, इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला की लड़ाई में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी घटना की स्मृति में दुनिया भर के मुसलमान मोहर्रम के दौरान शोक सभाएं, मजलिस और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह महीना मानवता, धैर्य, करुणा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का संदेश देता है।
 
इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, मोहर्रम साल का पहला महीना होता है, जिससे इस्लामिक नए साल (हिजरी वर्ष 1448) की शुरुआत होती है। साल 2026 में मोहर्रम का पवित्र महीना जून के मध्य से शुरू होने जा रहा है। इसकी सटीक तिथियां चांद दिखने पर निर्भर करती हैं।
 

1. मोहर्रम 2026 की शुरुआत (पहला मोहर्रम)

चांद दिखने के आधार पर, साल 2026 में मोहर्रम का महीना 16 जून 2026 (मंगलवार) या 17 जून 2026 (बुधवार) से शुरू होगा।
 

चांद का नियम: इस्लामिक तारीखों की सटीक शुरुआत हमेशा 'चांद देखने' (Moon Sighting) पर निर्भर करती है। यदि 15 जून की शाम को मोहर्रम का चांद नजर आ जाता है, तो पहला मोहर्रम 16 जून को होगा। यदि चांद 15 जून को नहीं दिखता, तो यह महीना 17 जून से शुरू होगा।

 

2. आशुरा की तारीख (10वां मोहर्रम)

मोहर्रम महीने का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन 10वां दिन होता है, जिसे 'यौम-ए-आशुरा' (Ashura) कहा जाता है। इसी दिन इराक के कर्बला में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत हुई थी, जिसकी याद में शोक (मातम) मनाया जाता है।

 

भारत में आशुरा (10वें मोहर्रम) की मुख्य तिथि इस प्रकार रहने वाली है:

 
सही डेट: 25 जून 2026 (गुरुवार) या 26 जून 2026 (शुक्रवार)।
 
कैलेंडर और सरकारी छुट्टियों की सूची के अनुसार, आशुरा की संभावित छुट्टी 26 जून 2026 (शुक्रवार) को तय की गई है।
 

मोहर्रम के मुख्य दिनों की संभावित सूची (2026):

विशेष दिन तारीख (यदि चांद 15 जून को दिखा)
01 मोहर्रम (इस्लामिक नया साल) 16 जून 2026 (मंगलवार)
09 मोहर्रम (आशुरा से पहले का रोजा) 24 जून 2026 (बुधवार)
10 मोहर्रम (यौम-ए-आशुरा / मातम का दिन) 25 या 26 जून 2026 (गुरुवार/शुक्रवार)
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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