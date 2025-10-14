भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा AI हब, Google करेगा 1.33 लाख करोड़ का निवेश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनने जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बड़ा हब बनाने के लिए 1.33 लाख करोड़ रुपए (15 अरब डॉलर) का निवेश करेगी। पिचाई ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की है।

आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने पहले एआई हब के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज की योजनाओं को उनसे साझा किया है। गूगल ने विशाखापत्तनम में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस का ऐलान किया है, जो अमेरिका के बाहर उसका सबसे बड़ा एआई हब होगा। कंपनी ने कहा कि गूगल अगले पाँच वर्षों में भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत का हवाला देते हुए सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में जानकारी शेयर की है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है।