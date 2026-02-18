#WATCH दिल्ली | यह पूछे जाने पर कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश की इमेज खराब की है, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा ने कहा, "गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से देश को बहुत नाम मिला है..." pic.twitter.com/UBwuVbSW27— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2026
#WATCH दिल्ली | चीन में बने रोबोडॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ और अधिकारियों ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट एक्सपो में अपना स्टॉल खाली कर दिया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2026
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक्सपो में स्टॉल खाली करने को कहा गया था। pic.twitter.com/FbAixF6sCh