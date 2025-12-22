AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमाल

यूके में रह रहे उत्कर्ष अमिताभ माइक्रो1 (micro1) नामक डेटा-लेबलिंग और AI ट्रेनिंग स्टार्टअप के साथ फ्रीलांस भूमिका में काम करते हुए प्रति घंटे करीब 18,000 रुपए कमाते हैं। यह असाइनमेंट जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और एक साल से भी कम समय में, बोनस समेत उनकी कुल कमाई लगभग 2.6 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के रहते अमिताभ का कहना है इस काम को करने की मुख्य कारण पैसा कमाना कभी नहीं रहा।