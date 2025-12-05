rashifal-2026

मोबाइल में नंबर ब्लॉक करने से स्पैम कॉल नहीं होंगी बंद, DND को लेकर TRAI के अध्यक्ष ने क्या कहा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (16:46 IST)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ग्राहकों को स्पैम और धोखाधड़ी वाले कॉल-मैसेज से बचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। TRAI अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने बताया कि इनमें डिजिटल कंसेंट अधिग्रहण फ्रेमवर्क और Do Not Disturb (DND) मोबाइल ऐप शामिल हैं।
एक वर्कशॉप के दौरान उन्होंने बताया कि देश में करीब 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, लेकिन केवल 28 करोड़ ही DND रजिस्ट्री में दर्ज हैं।
 
 उन्होंने कहा कि सिर्फ मोबाइल में नंबर ब्लॉक करने से स्पैम कॉल बंद नहीं होंगी। इसकी बजाय यूजर्स को चाहिए कि वे स्पैम कॉल या SMS को अपने सर्विस प्रोवाइडर या फिर सीधे TRAI DND ऐप पर रिपोर्ट करें।
 उन्होंने कहा कि जब कोई यूजर्स DND ऐप पर स्पैम कॉल या SMS रिपोर्ट करता है तो इससे TRAI और टेलीकॉम कंपनियों को उन नंबरों को ट्रेस, वेरिफाई और स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करने में मदद मिलती है।  ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए TRAI ने बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, NBFCs और इंश्योरेंस कंपनियों को ‘1600’ नंबरिंग सीरीज अपनाने का निर्देश दिया है।
Sanchar Saathi अब जरूरी नहीं
सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि Sanchar Saathi ऐप को अब नए स्मार्टफोन्स में प्री-इंस्टॉल करना जरूरी नहीं होगा।पहले एक सरकारी आदेश के तहत इस साइबरसुरक्षा ऐप को मार्च 2026 से अनिवार्य किया जाना था, लेकिन डिजिटल अधिकार समूहों, विपक्ष और नागरिकों की चिंताओं के बाद यह अनिवार्यता रद्द कर दी गई है। Edited by : Sudhir Sharma
 

