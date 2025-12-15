jio के धमाकेदार न्यू ईयर ऑफर्स, 3 नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च, 5G, OTT और AI का एक्सपीरियंस एकसाथ

रिलायंस जियो ने नए साल 2026 के मौके पर अपने हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर्स की घोषणा की है। इन ऑफर्स के जरिए जियो ने एक बार फिर किफायती दामों पर उन्नत डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को मज़बूत किया है। लंबी वैधता, अनलिमिटेड 5जी और प्रीमियम ओटीटी कंटेंट के साथ ये प्लान देशभर के करोड़ों ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट का अनुभव देने के उद्देश्य से पेश किए गए हैं।



हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर्स के माध्यम से जियो ने कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और एआई को एक साथ जोड़ते हुए एक समग्र डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में भी वह ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

3599 रुपए का हीरो एनुअल रिचार्ज: पूरे साल निर्बाध कनेक्टिविटी हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर्स के तहत जियो ने 3599 रुपएका हीरो एनुअल रिचार्ज पेश किया है। इस प्लान में 365 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड 5G, 2.5 GB प्रतिदिन हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 100 एसएमएस प्रतिदिन मिलते हैं। इसके साथ गूगल जेमिनी का 18 महीने का Pro Plan भी दिया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 35,100 रुपए बताई गई है।

500 रुपए का सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान: ओटीटी और डेटा का परफेक्ट कॉम्बो जियो का 500 रुपए सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड 5G, 2 GB प्रतिदिन डेटा और कॉलिंग सुविधाएं देता है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें यूट्यूब प्रीमियम, जियो हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन, सोनी लिव ज़ी5 समेत 15 से अधिक लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस शामिल है। इस प्लान के साथ भी गूगल जेमिनी का 18 महीने का प्रो प्लान उपलब्ध कराया जा रहा है।

103 रुपए फ्लेक्सी पैक : ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने की आज़ादी कम कीमत में अधिक विकल्प देने की जियो की रणनीति को दर्शाता है 103 रुपए का फ्लेक्सी पैक; इस पैक में 28 दिनों के लिए 5 GB डेटा के साथ हिंदी, इंटरनेशनल या रीजनल एंटरटेनमेंट पैक में से किसी एक को चुनने की सुविधा दी गई है। यूजर अपनी भाषा और रुचि के अनुसार ओटीटी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma