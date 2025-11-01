Hanuman Chalisa

WhatsApp Vs Xchat : व्हाट्‍सएप को कैसे टक्कर देगा एक्स चैट, जानिए फीचर्स

, शनिवार, 1 नवंबर 2025 (20:02 IST)
WhatsApp को टक्कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क  XChat लेकर आ रहे हैं। एक पॉडकास्ट में एलन मस्क ने इसके बारे में कुछ और जानकारी शेयर की है।  XChat जिसका सीधा मुकाबला WhatsApp के साथ होगा। जानिए कौनसे ऐसे फीचर्स होंगे जो व्हाट्‍सएप को टक्कर देंगे। Joe Rogan के साथ एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में एलन मस्क ने एक्स चैट को लेकर कई तरह की बातें कही हैं। यह ऐप चंद महीनों में लॉन्च होने वाली है और ये X के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होगी।
एलन मस्क ने बताया कि नया मैसेजिंग ऐप XChat बिटकॉइन से प्रेरित होगा और इसमें क्रिप्टो सिस्टम की तरह पीयर-टू-पीयर एन्क्रिप्शन होगा। इसमें जीरो ऐड्स के साथ जीरो डेटा प्रूफिंग भी होगी। यूजर्स पूरी तरह अपना डेटा सीक्रेट तरीके से शेयर कर पाएंगे और वीडियो-ऑडियो कॉलिंग भी कर पाएंगे। 
 
बंदूक रख दे तो भी प्राइवेसी नहीं होगी लीक 
एलन मस्क का दावा है कि ये यूजर्स की प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।  इन सब बातों का जिक्र किया है और कहा है कि व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स के डेटा को सेफ नहीं रखता और उसे शेयर कर देता है जबकि XChat में ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है। ये ऐप इतनी सुरक्षित होगी कि चाहे कोई मेरे सिर पर बंदूक रख दे तो भी मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता हूं।
इसमें जीरो विज्ञापन होगा और इस पर जासूसी करना असंभव है। एलन मस्क के अनुसार केवल एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपकी प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा जाएगा। XChat में कोई डेटा शेयरिंग नहीं की जाएगी। XChat में कोई थर्ड-पार्टी डिपेंडेंसी नहीं होगी और यहां तक कि एक्स भी उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। 

