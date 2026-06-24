जगन्नाथ रथ यात्रा: आखिर क्यों बीमार पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ? जानें ज्वरलीला का अद्भुत रहस्य

Jagannath Rath Yatra 2026: प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में ओड़िसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन होता है। वर्ष 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पावन यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है।

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का पूरा शेड्यूल 29 जून 2026: स्नान यात्रा और इसके बाद भगवान का बीमार होना (अनाससर काल की शुरुआत)

14 जुलाई 2026: नवयौवन दर्शन (स्वस्थ होने के बाद भगवान के दर्शन) 16 जुलाई 2026 (मुख्य दिन): रथ यात्रा का प्रारंभ, भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।

24 जुलाई 2026: बहुड़ा यात्रा (भगवान की मुख्य मंदिर में वापसी) 25 जुलाई 2026: सुना बेश (भगवान का सोने के आभूषणों से भव्य श्रृंगार)

भगवान जगन्नाथ की अस्वस्थता का काल: हिंदू सनातन परंपराओं की खूबसूरती देखिए, जहाँ भगवान को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि परिवार के जीवंत सदस्य की तरह लाड-प्यार दिया जाता है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में हर साल एक ऐसी ही अनोखी और भावुक लीला रची जाती है, जिसे हम भगवान जगन्नाथ की 'अस्वस्थता का काल' कहते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा की कहानी को एक नए नजरिए से।

'पहांडी' और महास्नान की दिव्य शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा की वह पावन तिथि, जब पूरी नगरी भक्ति के रंग में सराबोर होती है। इस खास दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के काष्ठ विग्रहों (लकड़ी की मूर्तियों) को बेहद लाड-प्यार से मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। भगवान के इस तरह बाहर आने के उत्सव को 'पहांडी' कहा जाता है।

बाहर आने के बाद प्रभु को बड़े ही जतन से सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों के आसन पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है महास्नान। मान्यता है कि स्वयं भगवान के आदेश पर मंदिर के सामने एक विशेष कुआं खुदवाया गया था। इसी कुएं के शीतल जल में चंदन मिलाकर, पूरे 108 स्वर्ण कलशों से भगवान को स्नान कराया जाता है।

ज्येष्ठ की तपती गर्मी और प्रभु को बुखार! ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी के बीच अचानक इतने ठंडे पानी से स्नान करने के कारण ब्रह्मांड के नायक को इंसानों की तरह ही ज़ोर का बुखार (ज्वर) आ जाता है। शास्त्रों में प्रभु के इस मानवीय रूप को 'ज्वरलीला' का नाम दिया गया है।

बीमार होने के बाद भगवान पूरे 15 दिनों के लिए एकांतवास (क्वारंटाइन) में चले जाते हैं। इन 15 दिनों की अवधि को 'अनवसर' कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। भगवान के इस एकांत कक्ष में केवल उनके विशेष वैद्य और चुनिंदा सेवक ही जा सकते हैं, जिन्हें 'दयितगण' कहा जाता है।

जड़ी-बूटियों का भोग और एकांतवास का नियम बीमारी के इन दिनों में भगवान को छप्पन भोग नहीं लगाया जाता। एक बीमार सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख होती है। ठीक होने के लिए उन्हें औषधियां (जड़ी-बूटियाँ), हल्की खिचड़ी, दलिया और ताजे फलों का रस अर्पित किया जाता है। दयितगण दिन-रात प्रभु की सेवा में लीन रहते हैं।

सेहतमंदी की खुशी और महा-रथयात्रा पूरे 15 दिनों के इलाज और आराम के बाद, जब भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, तो उनके चेहरे की रंगत लौट आती है। अपने आराध्य के ठीक होने की खुशी में भक्त झूम उठते हैं।

पूर्ण स्वस्थ होने के बाद, अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका हाल-चाल जानने के लिए प्रभु रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसी भव्य उत्सव को विश्व प्रसिद्ध 'रथयात्रा' कहा जाता है, जो हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को धूमधाम से निकाली जाती है। यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर और भक्त का रिश्ता कितना सजीव और आत्मीय हो सकता है।