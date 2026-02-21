श्रीनगर में नहर में गिरी CRPF जवानों से भरी बस, 7 घायल

तुरंत शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। CRPF के अधिकारियों के साथ-साथ Jammu and Kashmir State Disaster Response Force (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। रेस्क्यू टीमों ने बस में फंसे जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस के नहर में गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए और बस में फंसे जवानों को बाहर निकालने में सहायता की।