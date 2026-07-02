डोडा में दो बार बादल फटने का असर: गांव कटे, सड़कें बह गईं

Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:22 IST)
Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:34 IST)
बादल फटने की ये दो घटनाएं भलेसा के खाल जुगासर इलाके में हुईं, जिससे पानी, कीचड़ और बड़े पत्थर तेजी से नीचे की ओर बहने लगे और पूरे इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा असर ठाठरी-किलहोत्रन सड़क पर पड़ा, जहां भारी मात्रा में मलबा सड़क पर जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और यात्री कई घंटों तक दोनों तरफ फंसे रहे। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई।
दूर-दराज के गांवों को जोड़ने वाली कई संपर्क सड़कें या तो बह गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे भलेसा इलाके के बड़े हिस्से डोडा जिले के बाकी हिस्सों से कट गए और राहत व बहाली के काम में मुश्किल आ गई। भटियास इलाके से भी भारी नुकसान की खबर है, जहां बाढ़ का पानी सरकारी अनाज भंडारण डिपो में घुस गया और अंदर रखा अनाज बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि बाढ़ के पानी और मलबे में डूबे रहने के कारण दो से तीन ट्रक जितना अनाज खराब हो गया। ALSO READ: Weather Update : दिल्ली पहुंचा मानसून, महाराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल, 19 राज्यों में IMD का अलर्ट
आपदा के तुरंत बाद नहीं मिली मदद
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आपदा के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन के ध्यान में मामला लाने के बावजूद, कई घंटों तक सड़क साफ करने का काम शुरू नहीं हुआ, जिससे फंसे हुए यात्रियों और स्थानीय निवासियों की परेशानी और बढ़ गई। तुरंत सरकारी मदद न मिलने पर, स्थानीय युवा, ट्रांसपोर्टर और स्वयंसेवक फंसे हुए यात्रियों की मदद करने, ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क बंद होने के कारण फंसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए, जब तक कि आखिरकार बहाली का काम शुरू नहीं हुआ।
नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर
इस बीच, चिनाब बेसिन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर पहुंच गया, जिससे जिला प्रशासन को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने और असुरक्षित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह देनी पड़ी।
edited by : Nrapendra Gupta
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सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें