जम्मू कश्मीर में क्यों बंद है पेट्रोल पंप, बढ़ रही है महंगाई, जानिए वजह

Jammu Kashmir supply crisis : जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों पर जारी प्रतिबंध के कारण कश्मीर की आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गया है, जिससे फल उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है, ईंधन की कमी हुई है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं।

अधिकारियों ने मंगलवार को सड़क को हुए बड़े नुकसान और चल रहे मरम्मत कार्य का हवाला देते हुए जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले केवल हल्के वाहनों के लिए राजमार्ग खुला रखा। सेब, सब्ज़ियाँ, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य थोक आपूर्ति ले जाने वाले भारी ट्रक अभी भी फंसे हुए हैं और उधमपुर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।

सेब की कटाई के मौसम के चरम पर यह नाकाबंदी हुई है, जिससे फल उत्पादक चिंतित हैं। बाहरी मंडियों के लिए पैक किए गए सेब के हज़ारों डिब्बे बिना भेजे पड़े हैं, जिससे खराब होने और कीमतों में गिरावट का डर बढ़ गया है। उत्पादकों का कहना है कि उन्हें रोज़ाना नुकसान हो रहा है क्योंकि खरीदार बिना परिवहन की गारंटी के ऑर्डर देने से हिचकिचा रहे हैं।

इस प्रतिबंध के कारण घाटी में पेट्रोलियम उत्पादों की भी भारी कमी हो गई है। श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के कई पेट्रोल पंपों पर "पेट्रोल नहीं" के बोर्ड लगे हैं, और जिन पंपों में अभी भी सीमित स्टॉक है, वहां लंबी कतारें लग गई हैं। अधिकारी मानते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की आपूर्ति ख़तरनाक रूप से कम हो रही है क्योंकि टैंकर सड़कों से नदारद हैं।

इस कमी का असर पहले से ही घरेलू बजट पर पड़ रहा है। जम्मू के बाहर से आपूर्ति बाधित होने के कारण स्थानीय बाज़ारों में सब्ज़ियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। व्यापारियों का कहना है कि कुछ इलाकों में एक हफ़्ते के भीतर प्याज, टमाटर और अन्य ज़रूरी चीज़ों के दाम दोगुने हो गए हैं, जबकि दूध और मुर्गी पालन भी महंगा हो रहा है।

ट्रांसपोर्टरों की शिकायत है कि लंबे समय तक लगे प्रतिबंधों के कारण वे बेकार पड़े हैं, सैकड़ों ट्रक कई दिनों से खड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजमार्ग को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों को और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

