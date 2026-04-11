Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (17:04 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (17:19 IST)
Jammu and Kashmir News : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने नशा तस्करों के पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने, साथ ही उनकी संपत्तियों को जब्त करने जैसे कड़े दंडात्मक उपायों की घोषणा की। जम्मू के एमए स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, सिन्हा ने कहा कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बुराई अब हर गांव, हर जिले और समाज के हर वर्ग तक फैल चुकी है।
चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया जाएगा
प्रशासन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए, सिन्हा ने कहा कि नशा नेटवर्क को आर्थिक और कानूनी रूप से खत्म करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उनकी चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे और वित्तीय जांच शुरू की जाएगी।
नशा तस्करों की सार्वजनिक रूप से पहचान उजागर की जाएगी
उन्होंने आगे कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने और दूसरों को सबक सिखाने के लिए पुलिस थाना स्तर पर बड़े नशा तस्करों की सार्वजनिक रूप से पहचान उजागर की जाएगी। सुरक्षा पहलू पर प्रकाश डालते हुए एलजी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्तपोषित करने और समाज को अस्थिर करने के एक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
निर्दोषों को परेशान न करें, लेकिन दोषियों को बचने न दें
उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश हमारे युवाओं को खोखला करने के लिए नशीले पदार्थ भेज रहा है। यहां पहुंचने वाली हर खेप न केवल जहर है, बल्कि हमारे भविष्य के खिलाफ एक हथियार भी है। उन्होंने प्रवर्तन एजेंसियों को यह सिद्धांत अपनाने का निर्देश दिया कि निर्दोषों को परेशान न करें, लेकिन दोषियों को बचने न दें।
Edited By : Chetan Gour
सुरेश एस डुग्गर
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (17:04 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (17:19 IST)