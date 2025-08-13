प्रेग्नेंट महिला के कमरे में क्यों लगाई जाती है बाल कृष्ण की तस्वीर? जानिए कारण

why krishna photo is placed in pregnant women room: भारतीय परंपराओं में गर्भावस्था के दौरान कई विशेष नियम और रीति-रिवाज माने जाते हैं। ऐसा ही एक रिवाज है गर्भवती महिला के कमरे में बाल कृष्ण की तस्वीर लगाना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग गर्भवती महिला के कमरे की दीवारों पर बाल कृष्ण के सुंदर और मनमोहक चित्र लगाते हैं। यह सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विश्वास है।

आइए, जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं और इसका क्या महत्व है:





1. सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति

गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब महिला का शरीर और मन दोनों कई बदलावों से गुजरते हैं। इस दौरान महिला के मन का शांत और प्रसन्न रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति का सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। बाल कृष्ण की मनमोहक, सुंदर और चंचल छवि मां के मन को शांति और प्रसन्नता देती है। कृष्ण की बाल लीलाओं में आनंद, प्रेम और निर्दोषता का भाव होता है, जो मां को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।





मनोविज्ञान कहता है कि मां जो देखती, सुनती और महसूस करती है, उसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क के विकास पर होता है। बाल कृष्ण की तस्वीर देखकर मां के मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं, जिससे बच्चे के स्वभाव पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।





2. सौंदर्य और बुद्धि का प्रतीक

यह मान्यता है कि मां जिस भी सुंदर और मनमोहक छवि को लगातार देखती है, उसका प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ता है। बाल कृष्ण को अत्यंत सुंदर और आकर्षक माना जाता है। उनकी तस्वीर देखने से यह माना जाता है कि होने वाला बच्चा भी उनकी तरह सुंदर, आकर्षक और स्वस्थ पैदा होगा। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल चंचलता से भरी नहीं थीं, बल्कि उनमें उनकी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्णता भी झलकती थी। कृष्ण की तस्वीर देखने से यह विश्वास होता है कि बच्चा न केवल सुंदर होगा, बल्कि वह बुद्धिमान और समझदार भी होगा।





3. बाल लीलाओं से प्रेरणा

सभी देवी-देवताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। उनकी शरारतें, उनका मक्खन चुराना, और उनकी अद्भुत कहानियाँ हमें जीवन का एक अलग ही पहलू दिखाती हैं। मां के कमरे में बाल कृष्ण की फोटो लगाने का एक और मकसद यह है कि होने वाले बच्चे का स्वभाव भी श्री कृष्ण की तरह हो। बच्चा साहसी, चंचल, दयालु और बुद्धिमान बने, जैसी कृष्ण की छवि है। यह एक तरह की सकारात्मक प्रोग्रामिंग है जो गर्भ में ही शिशु के व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करती है।

सभी देवी-देवताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। उनकी शरारतें, उनका मक्खन चुराना, और उनकी अद्भुत कहानियाँ हमें जीवन का एक अलग ही पहलू दिखाती हैं। मां के कमरे में बाल कृष्ण की फोटो लगाने का एक और मकसद यह है कि होने वाले बच्चे का स्वभाव भी श्री कृष्ण की तरह हो। बच्चा साहसी, चंचल, दयालु और बुद्धिमान बने, जैसी कृष्ण की छवि है। यह एक तरह की सकारात्मक प्रोग्रामिंग है जो गर्भ में ही शिशु के व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करती है।

