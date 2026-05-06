अधिक मास में बना दुर्लभ संयोग: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल, जानें इसका खास महत्व

Publish Date: Wed, 06 May 2026 (14:24 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (14:54 IST)
ज्येष्ठ मास के मंगलवार 'बड़ा मंगल' के रूप में पूजे जाते हैं, जो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति का महापर्व है। सामान्यतः एक माह में 4 या 5 बड़े मंगल आते हैं, परंतु वर्ष 2026 में अधिक मास के कारण पूरे 8 बड़े मंगल का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह पावन अवधि 02 मई से 29 जून तक रहेगी।
महत्व एवं लाभ:
संकट मुक्ति: विधि-विधान से व्रत और पूजन करने से जीवन के समस्त रोग, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं।
ग्रह दोष निवारण: इन दिनों बजरंगबली की आराधना से शनि और मंगल दोष सहित अन्य ग्रह बाधाओं से राहत मिलती है।
मानसिक शक्ति: हनुमान जी का स्मरण साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे भय और तनाव का नाश होता है।
पूजा के विशेष सूत्र:
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का जप इस दुर्लभ संयोग में अनंत गुना फल प्रदान करने वाला माना गया है।
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बड़ा मंगल
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तिथि
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दिन
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पहला बड़ा मंगल
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05 मई, 2026
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मंगलवार
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दूसरा बड़ा मंगल
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12 मई, 2026
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मंगलवार
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तीसरा बड़ा मंगल
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19 मई, 2026
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मंगलवार
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चौथा बड़ा मंगल
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26 मई, 2026
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मंगलवार
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पांचवां बड़ा मंगल
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02 जून, 2026
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मंगलवार
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छठा बड़ा मंगल
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09 जून, 2026
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मंगलवार
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सातवां बड़ा मंगल
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16 जून, 2026
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मंगलवार
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आठवां बड़ा मंगल
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23 जून, 2026
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मंगलवार
ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल में करें ये सरल उपाय:
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हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
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हनुमान चालीसा का पाठ करें।
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“ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जप करें।
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मीठा भोग अर्पित करें।
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जरूरतमंदों को दान करें।
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बंदरों को भोजन कराएं।
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शाम को दीपक जलाएं।
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