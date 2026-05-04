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Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल के दिनों में करें ये 10 विशेष कार्य, मिलेगा रामदूत हनुमान जी का आशीर्वाद

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तस्वीर में बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के विशेष अवसर पर हनुमान मंदिर में उनका आशीर्वाद पाने हेतु सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते बजरंगबली के भक्त
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (10:15 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (10:11 IST)
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Tuesday Special Rituals: जेठ या ज्येष्ठ के महीने में आने वाले मंगलवार को 'बड़ा मंगल' या 'बुढवा मंगल' कहा जाता है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ के महीने में पुरुषोत्तम/अधिमास का दुर्लभ संयोग बना होने के कारण इस साल 4 की बजाय 8 बड़े मंगल पड़ेंगे, जो 5 मई से शुरू होकर 23 जून 2026 तक चलेंगे। यह दिन भगवान हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन बजरंगबली की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी।ALSO READ: Bada Mangal Dates: ज्येष्ठ माह में कब-कब रहेगा बड़ा मंगल, जानें संपूर्ण तिथियां
 
हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस कालावधि में आप ये 10 विशेष कार्य कर सकते हैं:
 

1. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ

बड़ा मंगल के दिन सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि समय कम हो, तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
 

2. चोला अर्पण करें

हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। ध्यान रहे कि सिंदूर नारंगी रंग वाला हो। इससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं।
 

3. मीठे पूड़े और शरबत का वितरण

उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ में बड़ा मंगल पर भंडारा करने की विशेष परंपरा है। इस दिन राहगीरों को ठंडा पानी, शरबत और मीठे पूड़े खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में जगह-जगह भंडारे आयोजित किए जाते हैं। यदि आप यह नहीं कर सकते, तो कम से कम 7 असहाय लोगों को भोजन जरूर कराएं।
 

4. पीपल के पत्ते की माला

11 पीपल के पत्ते लें, उन्हें साफ पानी से धोएं और उन पर चंदन से 'श्री राम' लिखें। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।
 

5. बूंदी के लड्डू का भोग

हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं। बड़ा मंगल पर इसका भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में गरीबों में बांट दें।
 

6. चमेली के तेल का दीपक

शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में लाल रंग की बत्ती या कलावा का प्रयोग करना और भी शुभ माना जाता है।
 

7. राम नाम का जप

हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। उन्हें खुश करने का सबसे आसान तरीका है 'राम-राम' नाम का निरंतर जप करना। जहां राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहां स्वयं विराजमान रहते हैं।
 

8. बजरंग बाण का पाठ

यदि आप किसी विशेष शत्रु बाधा या कानूनी उलझन से परेशान हैं, तो बड़ा मंगल के दिन बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा।
 

9. दान-पुण्य के कार्य

इस दिन सामर्थ्य अनुसार अनाज, लाल कपड़े, या गुड़ का दान करें। प्यासे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना भी इस तपती गर्मी के मौसम में हनुमान जी की सेवा के समान है।
 

10. ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन

बड़ा मंगल के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन जैसे- प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा से दूर रहें और अपने विचारों को शुद्ध रखें।
 
विशेष टिप: हनुमान जी की पूजा करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। उनकी भक्ति का मूल आधार 'सेवा और समर्पण' है।
 
जय श्री राम! जय बजरंगबली!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ का पहला बड़ा मंगल 5 मई को: बजरंगबली ने क्यों लिया था वृद्ध वानर का रूप? पढ़ें रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पौराणिक कथाएं

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