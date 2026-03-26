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केरल के CM विजयन का राहुल पर पलटवार, बोले- वे अनुभव से नहीं सीखते... भाजपा की बी टीम है कांग्रेस

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Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan issues big statement regarding Rahul Gandhi
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (18:44 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (18:50 IST)
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Pinarayi Vijayan Hits Back at Rahul Gandhi : केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता ऐतिहासिक रूप से भाजपा की बी-टीम के रूप में काम करते रहे हैं। केरल में भाजपा और सीपीआई (एम) के बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राहुल गांधी अपने अनुभवों और गलतियों से भी नहीं सीखते हैं। उनके मुताबिक, यह समझना मुश्किल है कि उनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता ऐतिहासिक रूप से भाजपा की बी-टीम के रूप में काम करते रहे हैं। केरल में भाजपा और सीपीआई (एम) के बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राहुल गांधी अपने अनुभवों और गलतियों से भी नहीं सीखते हैं। उनके मुताबिक, यह समझना मुश्किल है कि उनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है?
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भाजपा को फायदा पहुंचा रही कांग्रेस

विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री विजयन ने राज्य में कम्युनिस्ट जनता पार्टी यानी सीपीआई (एम)-भाजपा गठजोड़ के आरोपों को खारिज कर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस ही वह पार्टी रही है, जिसने लगातार ऐसे रुख अपनाए हैं, जिससे कई राज्यों में भाजपा का उदय संभव हुआ है।
 

कांग्रेस और भाजपा के बीच खास फर्क नहीं

विजयन ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई खास फर्क नहीं है और दोनों पार्टी एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रही हैं। विजयन ने कहा कि राहुल राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद एक सामान्य कार्यकर्ता जितनी भी बुनियादी समझ नहीं रखते। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए 'आप' के साथ हाथ मिलाने के बजाय कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी का विरोध किया, जिससे वहां भाजपा की जीत हुई।
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राहुल गांधी के लिए शर्मनाक साबित हुई यह घटना

मुख्यमंत्री विजयन ने दिल्ली में हुए घटनाक्रमों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां भाजपा ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज कराए, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के एक मंत्री को हिरासत में लिया गया था तो केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि जब अदालतों ने बाद में केजरीवाल को दोषमुक्त कर दिया तो यह घटना न केवल भाजपा बल्कि राहुल गांधी के लिए भी शर्मनाक साबित हुई।
 

राहुल गांधी ने लगाया था यह आरोप 

मुख्यमंत्री विजयन ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब एक दिन पहले बुधवार को गांधी ने आरोप लगाया था कि केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की निष्क्रियता वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और भाजपा के बीच 'साठगांठ' का सबूत है। 
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शशि थरूर ने मुख्यमंत्री विजयन पर किया पलटवार

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 'B-टीम' वाले आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। थरूर ने कहा कि कांग्रेस किसी की 'B-टीम' नहीं, बल्कि केरल की 'A-टीम' है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और वाम दल (LDF) दोनों नहीं चाहते कि कांग्रेस राज्य में सत्ता में आए।
Edited By : Chetan Gour

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