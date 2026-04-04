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PM मोदी ने केरल में भरी सियासी हुंकार, बोले- हवा बदल चुकी है, LDF का काउंटडाउन शुरू

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Prime Minister Narendra Modi targets Congress and LDF in Kerala
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (18:43 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (18:56 IST)
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Prime Minister Narendra Modi : केरल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, उसके सहयोगियों और एलडीएफ पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्‍होंने कहा कि राज्य में बदलाव तय है और एलडीएफ सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार जनता का रुख बदला हुआ है और एनडीए को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जंग के बीच बयानबाजी करने को लेकर भी चेतावनी दी।
 
केरल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, उसके सहयोगियों और एलडीएफ पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्‍होंने कहा कि राज्य में बदलाव तय है और एलडीएफ सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
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कांग्रेस और उसके सहयोगियों को दी चेतावनी 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार जनता का रुख बदला हुआ है और एनडीए को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जंग के बीच बयानबाजी करने को लेकर भी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी चीजों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि अब वही पार्टियां FCRA और UCC जैसे मुद्दों पर भी गलत जानकारी फैला रही हैं।
 

केरल में भाजपा-एनडीए गठबंधन बनाएगा सरकार 

प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 9 अप्रैल को मतदान के बाद 4 मई को भाजपा-एनडीए गठबंधन केरल में सरकार बनाएगा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत 'जय केरलम, जय विकासिता केरलम' के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि एनडीए को महिलाओं और आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवार अनूप की सराहना करते हुए उन्हें समर्पित और मेहनती नेता बताया। उन्होंने कहा कि अनूप पिछले 5 वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं और अब केरल की सेवा के लिए तैयार हैं।
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पहले की तुलना में 5 गुना अधिक धनराशि मिली

प्रधानमंत्री मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों गठबंधनों ने लंबे समय तक केरल की उपेक्षा की है। उन्होंने खराब सड़कों, पुलों की कमी और मेडिकल सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में भाजपा-एनडीए की सरकार बनने पर 'डबल इंजन' की ताकत से विकास को नई गति मिलेगी और किसानों, मछुआरों व स्थानीय समुदायों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में केरल को पहले की तुलना में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है।
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कांग्रेस की मंशा बेहद खतरनाक

प्रधानमंत्री ने संबोधन में विपक्षी दल कांग्रेस, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) पर जमकर प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा बेहद खतरनाक है। वे चाहते हैं कि पश्चिम एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ लें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हम यहां कोई ऐसी गलती कर दें या कोई ऐसा बयान दे दें, जिससे खाड़ी देशों में रह रहे हमारे भारतीय भाई-बहनों पर बड़ी मुसीबत आ जाए।
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झूठ बोलना इनका स्वभाव बन चुका

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर चीज में झूठ बोलना इनका स्वभाव बन चुका है। उन्होंने कहा कि जब हम सीएए लेकर आए, तब इन्होंने खूब झूठ फैलाया। आज कानून लागू हो चुका है और देश का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने 'द केरल फाइल्स' और 'कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा कि सच सामने आते ही विपक्ष इसे झूठ का पुलिंदा बताने लगता है।
Edited By : Chetan Gour 

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