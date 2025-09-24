Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दशहरा पर्व की कहानी: राम रावण युद्ध, हुई सत्य और धर्म की जीत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Story of Dussehra festival

WD Feature Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (16:02 IST)
Battle between Rama and Ravana: दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व भगवान राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार का उत्सव है। बच्चों को इस कहानी के माध्यम से साहस, धर्म और सच्चाई का महत्व सिखाया जा सकता है।
 
त्रेता युग में, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। 
 
वनवास के दौरान, लंका के राक्षस राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। 
 
भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में हराकर माता सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में राम की विजय को दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

navratri 2025: बेटे के इन नामों में छुपा है माता दुर्गा का आशीर्वाद, नाम के साथ अर्थ भी हैं बहुत सुंदर

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels