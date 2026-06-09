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नासा का हाई अलर्ट: पृथ्वी की ओर बढ़ रहा शक्तिशाली सौर तूफान

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solar storm
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (13:18 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (13:25 IST)
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solar storm 2026: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एक शक्तिशाली सौर तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। सूर्य से निकला एक विशाल कोरोनल मास इजेक्शन (CME) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने वाला है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार इस सौर तूफान की निगरानी कर रहे हैं और यह घटना इस समय अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बनी हुई है।
 

1. सौर तूफान क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई?

सौर तूफान की परिभाषा: यह सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों, ऊर्जावान कणों और कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के कारण अंतरिक्ष में फैलने वाली चुंबकीय और प्लाज्मा लहरें हैं। जब इन आवेशित किरणों की टक्कर धरती के चुंबकीय क्षेत्र से होती है, तो यह भू-चुंबकीय तूफान का रूप ले लेती हैं।
 
घटना की शुरुआत: इस खगोलीय घटना की शुरुआत सूर्य के एक खास हिस्से 'एक्टिव रीजन 4461' से हुई। 6 जून 2026 की सुबह इस हिस्से में एक जोरदार मध्यम स्तर का सौर विस्फोट हुआ, जिसे विज्ञान की भाषा में M1.8 श्रेणी का सोलर फ्लेयर कहा जाता है।
 
चुंबकीय फिलामेंट: इस धमाके के साथ सूर्य से एक बेहद घना, ठंडा और भारी चुंबकीय फिलामेंट बाहर निकला, जो बिजली से बने तैरते हुए पुल की तरह है। यह फिलामेंट इस समय करीब 1,400 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है।
 

2. पृथ्वी की सुरक्षा ढाल और वैज्ञानिक परिस्थितियां

मैग्नेटोस्फीयर से मुकाबला: जब यह चुंबकीय बादल पृथ्वी के करीब पहुंचेगा, तो हमारी सुरक्षा ढाल (मैग्नेटोस्फीयर) इससे मुकाबला करेगी।
 
चुंबकीय दिशा (Bz) का महत्व: इस तूफान का असली असर एक खास चुंबकीय दिशा (Bz) पर निर्भर करता है। अगर इस तूफान का रुख दक्षिण की ओर हुआ, तो यह पृथ्वी की सुरक्षा ढाल को कुछ समय के लिए खोल देगा और सूर्य की ऊर्जा सीधे हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगी।
 
तूफान की श्रेणी: वैज्ञानिकों के मुताबिक यह 'G3' (मजबूत) श्रेणी का भू-चुंबकीय तूफान है, जिसके बढ़कर 'G4' (गंभीर) श्रेणी में बदलने की भी संभावना है।
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3. भारत में दुर्लभ अरोरा (Aurora) दिखने की संभावना

क्या है खास बात: सामान्य परिस्थितियों में अरोरा (आसमान में दिखने वाली रंग-बिरंगी रोशनियां) केवल ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का, कनाडा, नॉर्वे और आइसलैंड में दिखाई देता है। लेकिन इस बार सौर गतिविधि इतनी प्रबल है कि इसका प्रभाव कम अक्षांश वाले क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।
 
भारत में संभावित क्षेत्र: यदि तूफान 'G4' श्रेणी का होता है, तो भारत के उत्तरी और ऊंचाई वाले हिस्सों जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रात को आसमान का रंग बदला हुआ दिख सकता है।
 
अरोरा का नजारा: साफ मौसम की स्थिति में आसमान में हरे, लाल और बैंगनी रंगों की खूबसूरत रोशनी दिखाई दे सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए रात के समय कम रोशनी (Dark Sky) वाले क्षेत्रों का चयन करना बेहतर होगा।
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4. आधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित प्रभाव

यद्यपि इस प्रकार का सौर तूफान मनुष्यों के लिए सीधे तौर पर शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं होता, लेकिन हमारी आधुनिक तकनीकी व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है:
 
संचार और जीपीएस सेवाएं: इसके प्रभाव से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी उथल-पुथल होगी, जिससे सैटेलाइट नेटवर्क, जीपीएस सेवाओं की सटीकता और मोबाइल नेविगेशन प्रभावित हो सकते हैं।
 
रेडियो और विमानन (Aviation): विमानन और समुद्री संचार में उपयोग होने वाली हाई-फ्रीक्वेंसी (HF) रेडियो तरंगें कमजोर पड़ सकती हैं या अस्थायी रूप से बाधित हो सकती हैं।
 
पावर ग्रिड: अत्यधिक भू-चुंबकीय गतिविधियों के दौरान बिजली ग्रिडों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रभावित होने की आशंका रहती है।
 
वर्तमान स्थिति: वैज्ञानिक एजेंसियां और तकनीकी संस्थान पूरी तरह सतर्क हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को जीवन में एक बार दिखने वाला यह दुर्लभ और रंग-बिरंगा खगोलीय नजारा देखने का अवसर मिल सकता है।

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