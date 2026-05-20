एयरटेल ने भारत में पहली बार लॉन्च की 5G स्लाइसिंग सेवा: भीड़ में भी नहीं रुकेगा इंटरनेट

अगर आपने कभी स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बाजार या किसी बड़े कॉन्सर्ट में धीमे इंटरनेट की परेशानी झेली है, तो एयरटेल की नई सेवा आपके लिए राहत बन सकती है। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने भारत में पहली बार 5G स्लाइसिंग तकनीक पर आधारित ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि इस तकनीक की मदद से भीड़भाड़ और भारी नेटवर्क ट्रैफिक के दौरान भी ग्राहकों को तेज, स्थिर और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा। एयरटेल इसे भारत के डिजिटल नेटवर्क सिस्टम में बड़ा बदलाव मान रही है।

क्या है 5G स्लाइसिंग तकनीक? एयरटेल के मुताबिक 5G स्लाइसिंग तकनीक नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर काम करती है। इससे कुछ नेटवर्क क्षमता खास ग्राहकों के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी इलाके में अचानक बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने लगें, तब भी प्रायोरिटी ग्राहकों की स्पीड और नेटवर्क क्वालिटी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

कंपनी का कहना है कि यह सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होगी, जिनका काम तेज इंटरनेट पर निर्भर रहता है। चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल या डिजिटल पेमेंट, हर स्थिति में बेहतर नेटवर्क अनुभव देने का दावा किया गया है।

भारत में पहली बार लॉन्च हुई यह सेवा एयरटेल का कहना है कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में पिछले कुछ समय से 5G स्लाइसिंग आधारित सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भारत में इसे व्यावसायिक स्तर पर लॉन्च करने वाली एयरटेल पहली कंपनी बन गई है।

एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ शाश्वत शर्मा ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य सिर्फ तेज इंटरनेट देना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भरोसेमंद कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में फंसे होने के दौरान जरूरी कॉल, भीड़भाड़ वाले बाजार में कैब बुकिंग या किसी बड़े कार्यक्रम में लाइव वीडियो देखने के दौरान भी ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क मिलेगा।

इतने रुपये से शुरू होंगे प्लान एयरटेल ने ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड’ सेवा के तहत कई प्लान पेश किए हैं। व्यक्तिगत प्लान 449 रुपये प्लस जीएसटी से शुरू होता है। वहीं फैमिली प्लान 699 रुपये, 999 रुपये, 1199 रुपये और 1749 रुपये प्लस जीएसटी में उपलब्ध होंगे, जिनमें परिवार के दो से पांच सदस्य जोड़े जा सकेंगे।

इन प्लान्स में एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले, एक्सस्ट्रीम प्रीमियम और 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं कुछ प्रीमियम प्लान्स में अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार, ऐपल टीवी प्लस, ऐपल म्यूजिक और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मिलेगा।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स पर भी जोर एयरटेल ने इस सेवा में स्पैम कॉल अलर्ट, फ्रॉड डिटेक्शन और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल की हैं। कंपनी का कहना है कि इससे ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव मिलेगा। मौजूदा पोस्टपेड ग्राहक अपने आप इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।