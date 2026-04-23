कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, जानिए सोना-चांदी पर क्या है असर

Gold Silver Rates 23 April : स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल के दामों में आग लग गई। शेयर बाजार और सोने चांदी भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। जानिए क्या है MCX और बुलियन मार्केट में सोने चांदी के दाम?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। ब्रेंट क्रूड 104.0 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 94.90 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम 103.05 डॉलर प्रति बैरल है।

20 अप्रैल को दोपहर 12:23 बजे MCX पर सोना 322 की गिरावट के साथ 1,52,335 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 4138 रुपए की गिरावट के साथ 2,44,226 पर थी। दोपहर 2:30 बजे सोना 599 रुपए गिरकर 152,058 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 5,195 रुपए की गिरावट के साथ 243,169 रुपए किलो थी। कॉपर भी 6.45 रुपए की गिरावट के साथ 1,276.65 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।

स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4700.21 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 75.371 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम? शहर सोने के दाम मुंबई 1,53,382 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,53,684 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,53,579 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,53,145 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,53,741 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,53,391 रुपए प्रति 10 ग्राम बेंगलुरु 1,53,510 रुपए प्रति 10 ग्राम तिरुवनंतपुरम 1,53,121 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,53,600 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम? शहर चांदी के दाम मुंबई 2,44,655 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,45,023 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,45,021 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,45,050 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,44,603 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,44,661 रुपए प्रति किलो जयपुर 2,44,773 रुपए प्रति किलो बेंगलुरु 2,44,474 रुपए प्रति किलो तिरुवनंतपुरम 2,44,438 रुपए प्रति किलो पटना 2,44,902 रुपए प्रति किलो

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta