Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कच्चे तेल के भावों में गिरावट, क्या भारत में सस्ता होने वाला है पेट्रोल

Advertiesment
हमें फॉलो करें petrol

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 9 नवंबर 2025 (17:13 IST)
क्या पेट्रोल के दामों में गिरावट आने वाली है। सऊदी अरब ने दिसंबर के लिए एशिया को दिए जाने वाले अपने तेल की कीमत कम कर दी है। यह फैसला OPEC+ की तरफ से अगले साल की शुरुआत में सप्लाई में कटौती करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब एशियाई देशों, खासकर भारत को सऊदी का तेल पहले से सस्ता मिलेगा। 
ALSO READ: Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी से इन राज्यों में चमकी ठंड, जानिए कहां कैसा है मौसम
पहले भारतीय रिफाइनर रोजाना करीब 10 लाख बैरल तेल रूस से आयात करते थे, लेकिन अब यह सप्लाई घट चुकी है। ऐसे में सऊदी की ओर से यह डिस्काउंट भारत के लिए राहत बनकर आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) अगले महीने अपने प्रमुख अरब लाइट क्रूड ग्रेड की कीमत में 1.20 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करेगी, जो रीजनल बेंचमार्क से 1 डॉलर ज्यादा है। 
 
पिछले कुछ महीनों से रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के कारण से भारत की तेल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही सऊदी से अतिरिक्त तेल खरीदने की तैयारी में हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels