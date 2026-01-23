Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल

बुधवार को इसने 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। शुक्रवार को सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और लगातार भू-राजनीतिक जोखिमों, अमेरिकी डॉलर में कमजोर रुख और मजबूत निवेश मांग के कारण मार्च 2020 के बाद से इस कीमती धातु ने अपना सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया। सोने की तेजी के बाद चांदी की कीमतों में भी 9,500 रुपए यानी लगभग तीन प्रतिशत का जोरदार उछाल आया और यह पिछले बंद भाव 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई।