वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (13:00 IST)
Bullion Market Update News : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी भी 1,008 रुपए लुढ़ककर 1,23,689 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वैश्विक राजनीतिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोना-चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है।

खबरों के अनुसार, निवेशकों के मुनाफावसूली करने से घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी भी 1,008 रुपए लुढ़ककर 1,23,689 रुपए प्रति किलो हो गई।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम था। शुक्रवार को यह 1,07,807 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 612 रुपए की गिरावट के साथ 1,08,176 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

विदेशी बाजारों में सोमवार को कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.68 प्रतिशत गिरकर 3,628.35 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। पिछले सत्र में यह 3,655.50 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की बुलियन खरीदारी, नरम मौद्रिक नीतियां और वैश्विक अस्थिरता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा गिरावट सिर्फ प्रोफिट बुकिंग है और लॉन्ग टर्म में सोना मजबूत रहेगा। चांदी में भी पिछले सप्ताह नए शिखर को छूने के बाद गिरावट देखी गई।
दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 977 रुपये या 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,23,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चांदी तीन सितंबर को रिकॉर्ड 1,26,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। वैश्विक राजनीतिक तनाव और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोना-चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है।
Edited By : Chetan Gour

