Gold-Silver Price : वैश्विक मांग से सोना उछला, चांदी भी चमकी, जानिए क्‍या रहे भाव...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (19:33 IST)
Delhi bullion market Update News : राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 800 रुपए चढ़कर 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अमेरिका-चीन के बीच नए व्यापारिक तनाव के बीच मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते सोने में तेजी आई। चांदी की कीमत भी 500 रुपए बढ़कर 1,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर रही। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 1,13,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 1,31,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
 
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 1,13,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 700 रुपए बढ़कर 1,13,500 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,12,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में सोने में सकारात्मक रुख रहा और कीमती धातुओं में तेजी रही। इस तेजी के कई कारण हैं। इनमें इस साल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में मजबूत निवेश और केंद्रीय बैंकों द्वारा सक्रिय रूप से सोना खरीदना शामिल है।
 
उन्होंने कहा, इसके साथ इस साल के अंत से पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा ब्याज दरों में और भी कटौती की उम्मीदें, तथा मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों एवं व्यापार संबंधी मुद्दों के कारण सुरक्षित निवेश की लगातार मांग बनी रह सकती है।
इसके अलावा चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की गई और शुक्रवार को यह 500 रुपए बढ़कर 1,32,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। एसोसिएशन के अनुसार, बृहस्पतिवार को चांदी 1,31,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
 
वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 0.18 प्रतिशत बढ़कर 3,651.18 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि हाजिर चांदी लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 42.16 डॉलर प्रति औंस रही। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा, सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और अब ध्यान अगले सप्ताह के प्रमुख अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों पर है। (इनपुट एजेंसी)
