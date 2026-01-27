rashifal-2026

चांदी में भारी उछाल, सोने की भी तेज चाल, आज कहां क्या है सोने चांदी के दाम?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (13:38 IST)
Gold Silver Rates : भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई सबसे बड़ी ट्रेड डील के दिन मंगलवार को सोने चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। चांदी अब 4,00,000 की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है।
 
दोपहर 1.23 बजे के कमोडिटी बाजार में सोना 2,706 रुपए बढ़कर रुपए प्रति 10 ग्राम 1,58,743 और चांदी 29,174 रुपए बढ़कर 3,63,873 रुपए प्रति किलों पर पहुंच गई। देश के सराफा बाजार में आज चांदी 10,000 रुपए बढ़कर 3,70,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि सोने के दाम 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।
Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 161,950 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,62,100 रुपए प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 161,950 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 161,950
रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,62,100
रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना-162,200 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,62,100 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 3,70,000
रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 3,87,000
रुपए प्रति किलो
दिल्ली-3,70,000
रुपए प्रति किलो
हैदराबाद-3,87,000
रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 3,70,000
रुपए प्रति किलो
जयपुर- 3,70,000
रुपए प्रति किलो
पटना- 3,70,000
रुपए प्रति किलो
लखनऊ- 3,70,000
रुपए प्रति किलो
इंदौर- 3,70,000
रुपए प्रति किलो

