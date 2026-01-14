rashifal-2026

Gold-Silver ऐतिहासिक ऊंचाई पर, आखिर क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 14 जनवरी 2026 (17:48 IST)
भू-राजनीतिक तनाव के मद्देनजर निवेशकों के सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करने से बुधवार को वायदा बाजारों में सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पर पहुंच गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मार्च में आपूर्ति वाले चांदी के अनुबंधों का भाव 12,803 रुपए या 4.65 प्रतिशत चढ़कर 2,87,990 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
एमसीएक्स पर फरवरी में आपूर्ति के लिए सोने के वायदा भाव में 932 रुपये या 0.65 प्रतिशत की तेजी आई और यह रिकॉर्ड 1,43,173 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।ळ वैश्विक स्तर पर, कॉमेक्स बाजार में चांदी के वायदा भाव ने पहली बार 91 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस का आंकड़ा पार कर लिया। 
मार्च में आपूर्ति वाले अनुबंधों का भाव 5.03 अमेरिकी डॉलर या 5.83 प्रतिशत चढ़कर 91.37 डॉलर प्रति औंस के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। कॉमेक्स बाजार में सोने के फरवरी में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 37.61 अमेरिकी डॉलर या 0.82 प्रतिशत चढ़कर 4,636.71 डॉलर प्रति औंस रही।
एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक अमेरिका में फेडरल रिज़र्व के चेयर जेरोम पॉवेल के खिलाफ चल रही जांच, मध्य पूर्व में तनाव, और डॉलर के कमजोर होने जैसे कारक निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर ले जा रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना और चांदी जैसी धातुएं सुरक्षित संपत्ति के रूप में काम करती हैं। Edited by: Sudhir Sharma

