Publish Date: Mon, 11 May 2026 (15:58 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (16:10 IST)
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। ब्रेंट क्रूड 103.8 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 97.80 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम करीब 8.85 फीसदी गिरकर 102.5 डॉलर प्रति बैरल हो गए।
11 मई को सुबह 10:06 बजे MCX पर सोना 439 रुपए की गिरावट के साथ 1,52,091 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 628 रुपए की बढ़त के साथ 2,62,550 पर थी। दोपहर 3:26 बजे सोना 580 रुपए गिरकर 1,51,950 प्रति 10 ग्राम और चांदी 698 रुपए बढ़कर 262,620 रुपए प्रति किलो हो गई।
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4662.9 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.319 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
गुडरिटर्न्स डॉट कॉम के अनुसार, देश में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 1,52,180 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड 1,39,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 1,14,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
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शहर
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सोने के दाम
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मुंबई
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1,51,134 रुपए प्रति 10 ग्राम
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चेन्नई
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1,51,379 रुपए प्रति 10 ग्राम
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दिल्ली
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1,51,324 रुपए प्रति 10 ग्राम
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कोलकाता
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1,50,920 रुपए प्रति 10 ग्राम
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भोपाल
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1,51,565 रुपए प्रति 10 ग्राम
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अहमदाबाद
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1,51,201 रुपए प्रति 10 ग्राम
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जयपुर
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1,51,174 रुपए प्रति 10 ग्राम
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बेंगलुरु
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1,51,320 रुपए प्रति 10 ग्राम
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तिरुवनंतपुरम
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1,50,958 रुपए प्रति 10 ग्राम
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पटना
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1,51,380 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
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शहर
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चांदी के दाम
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मुंबई
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2,55,731 रुपए प्रति किलो
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चेन्नई
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2,55,710 रुपए प्रति किलो
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दिल्ली
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2,55,694 रुपए प्रति किलो
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अहमदाबाद
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2,55,560 रुपए प्रति किलो
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भोपाल
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2,55,981 रुपए प्रति किलो
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कोलकाता
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2,55,760 रुपए प्रति किलो
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जयपुर
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2,55,620 रुपए प्रति किलो
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बेंगलुरु
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2,55,890 रुपए प्रति किलो
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तिरुवनंतपुरम
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2,55,801 रुपए प्रति किलो
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पटना
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2,55,947 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
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