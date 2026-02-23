shiv chalisa

Gold-Silver Import पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोलीं- ‘अलार्मिंग लेवल’ पर नहीं पहुंचा आयात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (14:45 IST)
Nirmala Sitharaman on Gold Silver Rates : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर इम्पोर्ट 'अलार्मिंग लेवल' पर नहीं पहुंचे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। 
 
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्केट से आने वाला सारा सोना इम्पोर्ट किया जाता है। इस देश में, कीमती धातुओं पर निर्भरता बहुत ज्यादा बाहर से ही है। हमारे पास सोना खोजने और निकालने का अपना कोई सोर्स नहीं है। कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड पूरी करने के लिए काफी नहीं हैं।
 
उन्होंने कहा कि सोना हमेशा से घरों के लिए पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है। घरेलू खपत की ज़्यादा डिमांड में त्योहारों के मौसम में मौसमी उछाल भी देखने को मिलता है। हम इस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि यह इतने खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि यह एक तय लिमिट से आगे नहीं गया है।
 

सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं सोना चांदी

सीतारमण ने कहा कि आज ज्यादातर देश, खासकर उनके सेंट्रल बैंक, सोना और चांदी खरीद रहे हैं और उन्हें स्टोर कर रहे हैं। जब आप भारतीय कंज्यूमर मार्केट, भारतीय घरों की बात करते हैं, तो यह एक ट्रेंड है, हर सेंट्रल बैंक के पास कुछ न कुछ होता है, लेकिन हाल ही में, आपने देखा है कि बाहर के कई सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। अब यह उछाल काफी हद तक सेंट्रल बैंकों के खरीदने और स्टोर करने की वजह से है।
 

ग्लोबल स्तर पर बढ़ रहे हैं दाम

उन्होंने कहा कि हमारे घरेलू खपत के लिए, जो एक आम बात है जो हर मौसम, हर त्योहार, हर घर की खरीदारी पर सोने और चांदी की कीमतों में ग्लोबल बढ़ोतरी के कारण असर पड़ता है, जो सोने और चांदी के बाजार में होने वाली आम बढ़ोतरी और उतार-चढ़ाव से कहीं ज्यादा है।
