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अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना चाहते हैं? बाजार में अस्थिरता के बीच जानें आपके शहर का ताजा भाव

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‍gold silver
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:08 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (12:33 IST)
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Gold Silver Rates 20 April : अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल का सीधा असर भारतीय बुलियन मार्केट पर दिख रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। जानें अपने शहर में सोने-चांदी के ताजा भाव।
 
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। ब्रेंट क्रूड 95.06 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 88.70 डॉलर प्रति बैरल हुआ। इंडियन बास्केट पर भी कच्चे तेल के दाम 110.6 डॉलर प्रति बैरल है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद भी आज भारतीय शेयर बाजार में उछाल दिखाई दे रहा है।
 
20 अप्रैल को सुबह 10:05 बजे MCX पर सोना 1,778 की गिरावट के साथ 1,52,831 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 5,501 रुपए के बढ़त के साथ 2,51,641 पर थी। दोपहर 12 बजे सोना 1,407 रुपए गिरकर 1,53,202 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 4,901 रुपए की गिरावट के साथ 252,241 रुपए किलो थी। कॉपर भी 3.80 रुपए की गिरावट के साथ 1,269 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4790.452 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 79.740 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। 
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,53,619 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,53,944 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,53,851 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,53,441 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,54,049 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,53,779 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,53,694 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,53,792 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,53,451 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,53,864 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,50,272 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,50,510 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,50,443 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,50,487 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,50,405 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,50,410 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,50,348 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,50,336 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,50,256 रुपए प्रति किलो
पटना 2,50,465 रुपए प्रति किलो

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार विशेषज्ञ मयंक मारु के अनुसार, गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल स्थिरता दिखाई दे रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान में अगर बात बनती है तो इस हफ्ते बाजार में पॉजिटिव मुवमेंट दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर तनाव बढ़ा तो स्थिति उलट भी हो सकती है।
 
उन्होंने कहा कि बाजार में अक्षय तृतीया को लेकर फिलहाल ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। शादी ब्याह की खरीदी है लेकिन लोगों की खरीदी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लोगों की आवाजाही भी उम्मीद से काफी कम है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
 

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