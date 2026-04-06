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सोना 1.51 लाख के पार, चांदी में भी जोरदार तेजी, देखें आपके शहर के रेट

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gold silver price 6 april
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (15:28 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (15:55 IST)
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Gold Silver Rates 6 April : अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सप्ताह के पहले दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़त दिखाई दे रही है।
 
6 अप्रैल को दोपहर 12:05 बजे MCX पर सोना 342 रुपए की बढ़त के साथ 1,50,022 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 433 रुपए गिरकर 2,32,062 पर पहुंच गई। दोपहर 3.10 बजे सोना 1,670 रुपए बढ़कर 151,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इस समय चांदी 3,450 रुपए की बढ़त के साथ 2,35,945 रुपए किलो थी। कॉपर भी 13.90 रुपए बढ़कर 1,169 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4700.966 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 73.398 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 107.12 और WTI क्रूड 109.63 डॉलर प्रति बैरल पर था। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 130.93 डॉलर प्रति बैरल थे।
 

बुलियन मार्केट में आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,51,173 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,51,435 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,51,372 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,50,933 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,51,513 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,51,351 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,51,229 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,51,279  रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,50,914 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,51,173 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,37,860 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,37,811 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,37,738 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,38,182 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,37,753 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,37,800 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,37,811 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,37,484 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,37,476 रुपए प्रति किलो
पटना 2,38,144 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

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