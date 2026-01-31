क्रैश हुई चांदी, 1.10 लाख रुपए गिरकर 2.91 लाख पर आई, सोना 20 हजार रुपए सस्ता, 1.49 लाख रुपए पर आया

Gold Silver Rates : मुनाफा वसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। MCX पर भारी मुनाफा वसूली के चलते चांदी 1.10 लाख रुपए टूटकर 2.91 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है, जबकि सोना भी 20 हजार रुपए गिरकर 1.49 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गया है।
सराफा बाजार में शनिवार को चांदी 45,000 रुपए गिरकर 3,50,000 रुपए प्रति किलो मिल रही है। शुक्रवार को बाजार में इसकी कीमत 3,95,000 रुपए प्रति किलो थी। देश के सराफा में आज 24 कैरेट सोना 1,60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम हैं। कल के मुकाबले सोने की कीमतों में 8620 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना 1,47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,20,440 प्रति 10 ग्राम मिल रहा है।
गिरावट के मुख्य कारण
मुनाफावसूली : सोने (लगभग $5,600+/oz) और चांदी (लगभग $121+/oz) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की।
ब्याज दरों की उम्मीदों में बदलाव: ब्याज दरों में कम कटौती की संभावना से 'रियल यील्ड' (वास्तविक रिटर्न) बढ़ जाता है, जिससे सोने और चांदी जैसी गैर-उपज वाली संपत्तियों को रखने की लागत बढ़ जाती है।
तकनीकी सुधार: इन दोनों कारकों ने मिलकर बाजार में एक अस्थिर सुधार पैदा किया, इससे कीमतें महत्वपूर्ण स्तरों से नीचे आ गईं।
डॉलर की मजबूती : सोने और चांदी में आई तेज गिरावट अमेरिकी डॉलर में आए उछाल के कारण और गहरी हो गई। डॉलर के मजबूत होने से निवेश के तौर पर सोने चांदी का आकर्षण कम हुआ।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
