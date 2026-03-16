MCX पर 7600 रुपए सस्ती हुई चांदी, दिल्ली- मुंबई समेत 10 बड़े शहरों में क्या है सोने के दाम?

Gold Silver Price 16 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 17वें दिन सोने चांदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को सोना 2817 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी में भी करीब 7600 रुपए की गिरावट दिखाई दी।

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 10.05 बजे के आसपास सोना 1,225 रुपए की गिरावट के साथ 1,57,241 पर था जबकि चांदी 3,685 रुपए गिरकर 2,55,750 रुपए पर थी। दोपहर 2:50 बजे सोने की कीमत 2,817 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,649 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 7,603 रुपए गिरकर 2,51,832 रुपए प्रति किलो थी।

स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4989.7 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 78.953 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 105.3 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 99.67 डॉलर प्रति बैरल पर था।

जानिए बुलियन मार्केट में देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?

शहर सोने के दाम मुंबई 1,57,742 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,58,047 रुपए प्रति 10 ग्राम दिल्ली 1,57,959 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,57,559 रुपए प्रति 10 ग्राम भोपाल 1,58,188 रुपए प्रति 10 ग्राम अहमदाबाद 1,57,847 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,57,959 रुपए प्रति 10 ग्राम बेंगलुरु 1,57,921 रुपए प्रति 10 ग्राम तिरुवनंतपुरम 1,57,988 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,57,988 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम? शहर चांदी के दाम मुंबई 2,56,670 रुपए प्रति किलो चेन्नई 2,57,190 रुपए प्रति किलो दिल्ली 2,56,886 रुपए प्रति किलो अहमदाबाद 2,57,115 रुपए प्रति किलो भोपाल 2,56,948 रुपए प्रति किलो जयपुर 2,56,810 रुपए प्रति किलो कोलकाता 2,56,872 रुपए प्रति किलो बेंगलुरु 2,56,758 रुपए प्रति किलो तिरुवनंतपुरम 2,56,948 रुपए प्रति किलो पटना 2,56,814 रुपए प्रति किलो

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta