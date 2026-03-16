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MCX पर 7600 रुपए सस्ती हुई चांदी, दिल्ली- मुंबई समेत 10 बड़े शहरों में क्या है सोने के दाम?

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gold silver price on 16 march
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (15:07 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (15:22 IST)
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Gold Silver Price 16 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के 17वें दिन सोने चांदी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को सोना 2817 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी में भी करीब 7600 रुपए की गिरावट दिखाई दी।

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 10.05 बजे के आसपास सोना 1,225 रुपए की गिरावट के साथ 1,57,241 पर था जबकि चांदी 3,685 रुपए गिरकर 2,55,750 रुपए पर थी। दोपहर 2:50 बजे सोने की कीमत 2,817 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,649 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 7,603 रुपए गिरकर 2,51,832 रुपए प्रति किलो थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 4989.7 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 78.953 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 105.3 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 99.67 डॉलर प्रति बैरल पर था।

जानिए बुलियन मार्केट में देश के 10 शहरों में क्या है सोने चांदी के दाम?


शहर सोने के दाम
मुंबई 1,57,742 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,58,047 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,57,959 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,57,559 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,58,188 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,57,847 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,57,959 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,57,921 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,57,988 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,57,988 रुपए प्रति 10 ग्राम
 

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,56,670 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,57,190 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,56,886 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,57,115 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,56,948 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,56,810 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,56,872 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,56,758 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,56,948 रुपए प्रति किलो
पटना 2,56,814 रुपए प्रति किलो
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
edited by : Nrapendra Gupta
 

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