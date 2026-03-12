khatu shyam baba

Gold-Silver Price : मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्यों सस्ता हुआ सोना? जानें कीमतों में इस अचानक गिरावट की असली वजह

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:55 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:58 IST)
मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन (ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़े) और घरेलू डिमांड से प्रभावित हो रही हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार) सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 916 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है।
गुरुवार को वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई। इसका असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिला। डॉलर मजूबत होने के कारण सोने-चांदी की कीमत में गिरावट आई थी। 
12 मार्च को 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 159624 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 999 शुद्धता वाली चांदी भी 2200 रुपए से अधिक की गिरावट के साथ 263800 रुपए किलो तक आ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमत में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड 0.39% टूटकर 5,159 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। स्पॉट चांदी 0.12% की बढ़त के साथ 85.65 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Edited by : Sudhir Sharma 

