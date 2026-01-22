Gold Silver Rates : ट्रंप के भारत से ट्रेड डील, यूरोप पर टैरिफ और ग्रीनलैंड पर डील के फ्रेमवर्क संबंधी बयान के बाद 22 जनवरी, गुरुवार को सोने चांदी जारी में तूफानी तेजी थमती नजर आई। सुबह 10.14 बजे के कमोडिटी बाजार में सोना 2130 रुपए गिरकर रुपए प्रति 10 ग्राम 1,50,732 और चांदी 10130 रुपए गिरकर 3,07,997 रुपए प्रति किलों पर पहुंच गई।
देश के सराफा बाजार में आज चांदी 5000 रुपए गिरकर 3,25,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि सोने के दाम 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।
आपके शहर में क्या है सोने के दाम?
मुंबई- 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,54,910 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना-1,54,360 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?
मुंबई- 325,000 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 340,000 रुपए प्रति किलो
दिल्ली-325,000 रुपए प्रति किलो
हैदराबाद-340,000 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 325,000 रुपए प्रति किलो
जयपुर- 325,000 रुपए प्रति किलो
पटना- 325,000 रुपए प्रति किलो
लखनऊ- 325,000 रुपए प्रति किलो
इंदौर- 325,000 रुपए प्रति किलो